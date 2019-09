Fermeture de la poste de Tamanu : une page de l’histoire de Punaauia se tourne

Les 2 000 abonnés aux services de boîtes postales ne sont pas encore tous au courant, mais leur leur agence postale déménage lundi 30 septembre à Punavai.

L’agence OPT de Tamanu, à Punaauia, fermera définitivement ses portes vendredi 27 septembre à midi. Une décision du siège de l’OPT pour “rationaliser” les dépenses de l’office. Abonnés et commerçants, eux, déplorent cette fermeture. Cela faisait près de 40 ans ans qu’ils bénéficiaient de ce service de proximité. (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

En effet, certains clients interrogés sont même surpris et n’étaient pas au courant. “Il faut savoir que lors de la construction de l’agence de Punavai, il était déjà prévu de fermer celle de Tamanu. Le fait de concentrer les effectifs sur un seul point de contact, cela permet aussi d’accroître la qualité de service et évidemment, d’avoir plus d’agents au guichet, et cela fait moins d’attente aussi” explique Emmanuel Nauta, responsable de l’agence OPT de Punavai.

Ce serait la première fois qu’une agence OPT ferme en Polynésie. (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

L’agence OPT de Tamanu est installée au cœur du centre commercial depuis les années 80. Les usagers de la Pointe des pêcheurs sont habitués à ce service de proximité, et certains déplorent le fait de devoir se déplacer plus loin pour aller chercher leur courrier :“Ce n’est pas normal de devoir aller si loin pour faire ses papiers à la poste etc.” nous dit l’un deux. “J’avais trouvé une boîte postale, j’étais contente, j’habitais à côté. Et maintenant, nous on est trop vieux pour marcher et aller jusque là-bas. Cette fermeture, c’est vraiment un handicap pour moi” nous dit encore un autre usager.

Punaauia était la seule commune de Tahiti à avoir 3 agences OPT. (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

L’OPT de Punavai qui compte 3 500 boîtes postales va bientôt accueillir les 1 800 boîtes postales de Tamanu. (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

“Toutes ces boîtes postales, cela représente du monde quand même. Les gens qui viennent chercher leur courrier, ils découvrent les commerçants du centre etc. Je pense que c’est un manque à gagner pour nous” précise Thierry Leclerc, membre de l’association des commerçants de Tamanu.

Les employés et les 1 800 boites postales du PK 15 seront transférés à l’agence de Punavai, à proximité de la caserne des pompiers. “Le seul changement pour les usagers, c’est le bureau de poste, car tout sera rapatrié ici, ainsi que les boîtes postales” rassure le responsable de l’agence OPT de Punavai.