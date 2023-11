Étude d’audience en Polynésie : TNTV renforce sa place de leader

Durant deux semaines, entre septembre et octobre, 1050 personnes de 13 ans et plus ont été interrogées à Tahiti et Moorea.

Les résultats de cette étude d’audience sont tombés ce mardi : pour la cinquième année consécutive, Tahiti Nui télévision arrive en tête des audiences cumulées (pourcentage de personnes différentes ayant regardé la chaine au cours de la période donnée quelle que soit la durée de leur écoute) avec 46.8% soit 79500 personnes des audiences contre 45% (76400 personnes) pour sa seule concurrente locale, Polynésie la 1ère, du groupe France télévisions.

Viennent ensuite les chaines de la TNT : France 2 (5%), Arte (4%, France 4 (3.9%), France 24 (3.7%), France 5 (2.7%), France 3 (2.1%).

Tahiti Nui télévision gagne 5500 spectateurs par rapport à l’enquête réalisée en 2022. Polynésie la 1ère gagne quant à elle 4600 personnes.

La télévision est toujours regardée au fenua. Selon cette étude, 90% de la population possède une télévision.

