TNTV, LEADER et chaîne préférée des Polynésiens

SONDAGE – Les résultats de l’étude d’audience réalisée par « Médiamétrie-Alvea » pour 2023 viennent confirmer la confiance des Polynésiens faisant de TNTV, la première chaîne du Fenua.

TNTV leader en audience cumulée, en part d’audience et en durée d’écoute

Vous êtes restés fidèles à TNTV. Du lundi au dimanche, TNTV est la chaîne la plus regardée avec 79 500 téléspectateurs, avec une progression de 5 500 téléspectateurs par rapport à 2022.

TNTV a également augmenté en part d’audience passant de 33,5% en 2022 à 40,9% en 2023 permettant à notre chaîne du fenua d’être LEADER.

Indicateur du lundi au dimanche 2022 2023 Audience cumulée 74 000 79 500 (+5 500) Part d’audience 33.5% 40.9 % (+7,4%) Durée d’écoute 1 heure 33 minutes

Te Ve’a : TNTV est première sur l’info en tahitien

En 2023, le Ve’a accroit sa domination avec 80.7% de parts de marché du lundi au vendredi (+13% par rapport à 2022) et 81.9% le samedi et dimanche (+7%). Plus de 8 téléspectateurs sur 10 font confiance au Ve’a de TNTV.

Le journal en français progresse le dimanche avec son nouveau format faisant la part belle aux sports (+ 3%).

Ces résultats reflètent le professionnalisme, l’implication et la réactivité de la petite équipe de journalistes de la rédaction de TNTV.

Vos après-midi passés ensemble

Vous avez choisi en large majorité de passer vos après-midis de 13h00 à 17h00 sur TNTV, plébiscitant les programmes phares tels que « Demain nous appartient », « Ici tout commence », « Flash » « The Originals » mais aussi des programmes adaptés aux enfants avec « Oum le Dauphin blanc ».

Des programmes « 100% Fenua » qui rassemblent

Depuis sa création, la production locale est au cœur de l’activité de TNTV. La production locale est LEADER sur le créneau 17h00-18h00, avec les émissions telles que « Fenua Access », « Acteur Eco », Faati’a mai » « La Tv à Rai », Nuku démonte l’actu » ou encore « Tatou ».

Des soirées en famille sur la chaine du Pays !

TNTV est également LEADER sur les soirées de 19h30 à 21h00. Vous avez ont passé 5 soirées sur 7 sur la chaîne (lundi, mardi, mercredi, vendredi et dimanche).

Cette année encore, TNTV s’est évertuée à vous offrir une programmation riche, variée et à votre demande : le « Film à la carte » du dimanche soir, des blockbusters avec les sagas « Le labyrinthe » et « Indépendance Day », des séries internationales telles que « NCIS Hawaii », de divertissements avec « le Meilleur Pâtissier » ou encore des programmes de production locale avec des débats, des documentaires ou encore des concerts et des divertissements.

Ces belles performances sont le résultat du travail permanent des équipes de TNTV pour vous offrir toujours plus, et le meilleur.

Merci pour votre soutien et votre confiance

Māuruuru – Ko’uta‘u – Vai’ei nui – Kanoho ra – Tei koa hoki – Tongia – Mārōi

« TNTV – Ta tatou afata teata»