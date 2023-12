Territoriales de 2023 : l’Arcom dresse « un bilan positif du traitement de la campagne dans les médias audiovisuels »

L’Arcom s’est intéressée de près au traitement de la campagne des dernières territoriales, dans les médias audiovisuels du fenua, afin de veiller à « l’expression pluraliste des partis politiques et de leurs candidats pendant les six semaines précédant le jour du scrutin ». Un travail qui « a requis toute l’attention de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

Sur le principe d’équité entre les listes, l’agence « a examiné, à intervalles réguliers, les relevés de temps de parole transmis d’abord tous les quinze jours puis chaque semaine par les diffuseurs ».

« Elle a procédé à l’examen de ces relevés au cours de deux périodes, durant lesquelles les temps étaient comptabilisés de manière cumulée : une première période précédant le premier tour, du 6 mars au 14 avril ; une seconde période précédant le second tour, du 17 au 28 avril », indique le rapport.

« Dans l’ensemble, si l’Arcom a pu observer des déséquilibres ponctuels lors de la première période, elle a constaté que ses observations avaient été prises en compte par les éditeurs, qui ont procédé aux rééquilibrages nécessaires lors de la seconde période ».

Le régulateur de l’audiovisuel conclut en saluant « les efforts mis en œuvre d’une manière générale par les services de radio et de télévision pour rendre compte des enjeux de l’élection ».

Le rapport complet de l’Arcom :