Disparus de la Maroto : le président du Sénat Gérard Larcher adresse son soutien au fenua

Alors que les recherches se poursuivront encore aujourd’hui et demain dans la vallée de la Maroto à Papenoo pour tenter de retrouver les quatre personnes toujours portées disparues, le président de la Polynésie française Edouard Fritch, a reçu une lettre de soutien de Gérard Larcher aujourd’hui.

Dans son courrier, le Président du Sénat en métropole adresse aux familles endeuillées le témoignage de sa solidarité et de son empathie.

“C’est avec honneur et humilité que j’aurai plaisir à transmettre vos pensées aux familles endeuillées par le drame survenu à la Papenoo, a répondu le président du Pays. Nous avons rencontré des personnes très dignes et très reconnaissantes envers les autorités pour tout l’accompagnement et tous les moyens mis en œuvre pour retrouver les corps des personnes disparues”.

Les deux lettres sont à retrouver dans leur intégralité ci dessous :