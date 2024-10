Un an après sa disparition, le difficile deuil de la famille de Papa Hape

Emmanuel Teriitaohia a disparu à Raiatea le 14 octobre 2023 suite à un différend familial. Un an plus tard, les recherches pour retrouver le septuagénaire, surnommé Papa Hape, sont toujours infructueuses. Partagés entre espoir et résignation, ses proches tentent de poursuivre le cours de leur vie normalement.