La gare routière de Papenoo refaite à neuf

La réhabilitation de la gare routière était devenue nécessaire. « Construite en 2014, et exposée à l’océan et à des conditions climatiques accélérant son vieillissement, cette infrastructure est essentielle pour le fonctionnement du réseau de transport collectif régulier et scolaire de la côte Est de l’île de Tahiti », souligne le ministère des Grands travaux.

La gare routière a donc été remise aux normes, notamment pour ce qui est « des installations électriques », et de certains « éléments de second œuvre » comme la toiture, ou la plomberie, « dans le but d’améliorer le confort et la sécurité des usagers ».

« La réalisation de ce chantier, d’un coût total de 18 millions de francs, permet de mettre à disposition des espaces rénovés », se félicite le ministère.