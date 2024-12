Quatre nouveaux panneaux pour signaler les dangers dans la vallée de Papenoo

Exceptionnelle par sa beauté, la vallée de Papenoo l’est aussi par sa dangerosité. Les crues de la rivière Vaitu’oru, fréquentes en saison des pluies, recouvrent rapidement les 90 km² de bassin versant de la vallée, fortement exposée aux montées soudaines des eaux. C’est dans ce cas de figure que 5 personnes avaient été emportées par les flots le 6 novembre 2022. Un seul corps, celui d’un homme, avait été retrouvé.

Lire aussi – Une stèle en mémoire des disparus de la Papenoo

Le comité de suivi de la vallée a ainsi décidé de renforcer la signalétique existante, par des images plus explicites et une meilleure localisation des panneaux avertisseurs. Marama Nui, la commune de Hitiaa O Tera et la Direction de la Protection Civile (DPC HC) ont procédé ce mercredi au contrôle de la nouvelle signalétique installée : quatre panneaux positionnés aux gués situés aux cotes 45 m et 85 m, invitant les usagers à emprunter le pont ou à rebrousser chemin en cas de crue.

Un dispositif pensé pour compléter les feux de signalisation à l’entrée de la vallée, qui indiquent déjà le niveau de vigilance à adopter. Un feu orange clignotant signale un accès encore possible, un feu rouge clignotant appelle à la plus grande prudence, et un feu rouge fixe interdit catégoriquement toute pénétration dans la vallée.

– PUBLICITE –

L’observation du cours d’eau elle-même est essentielle : une rivière qui vire brusquement couleur marron constitue un signe d’alerte supplémentaire.

Alors que la saison des pluies s’installe, chacun est appelé à la plus grande prudence.