Une stèle en mémoire des disparus de la Papenoo

À l’entrée de la vallée de la Papenoo trône désormais une stèle dédiée à 6 victimes de la forte crue de la Vaitu’oru. Depuis 1 an, aucun monument n’existait pour leur rendre hommage. Les familles vont enfin avoir un lieu pour se recueillir.

« Ça nous évite à aller jusqu’au fond de la vallée, confie Bianca, grand-mère Tamatika. C’est trop loin pour nous. Ici, on pourra venir de temps en temps. Pour nous faire rappeler

Poe Teiri trouve les mots pour rendre hommage à son épouse enceinte et à son fils de 7 ans. Teiri, Marotetini Sylvestre, c’est le nom que Poe aurait donné à son bébé. Malgré une peine immense, ce père de famille est plein d’espoir : « L’espoir de les retrouver, il est mitigé pour moi. On garde quand même espoir de se retrouver (et il montre le ciel).«

Cette cérémonie voulue par la commune de Hitiaa o te Ra devrait marquer la mémoire collective. Il y a 1 an, le conseil municipal avait proposé au Pays de renforcer la sécurité en construisant une passerelle et en recrutant des gardes champêtres. Rien n’a changé.

« Les gardes champêtres que pour la surveillance, pour assurer la sécurité de cette population. Les gens de l’extérieur, nos touristes qui empruntent, qui veulent visiter notre vallée. On a besoin de soutien financier du territoire. J’attends et comme notre président est tout le temps en déplacement. Il est trop pris », explique Henry Fhlor maire de Hitiaa o te Ra.

Cette stèle fait office de sépulture commune. Si Mike Teuira a été inhumé, son nom figure à côté de ses deux enfants. Le 6 novembre restera à jamais une date tragique pour ces familles en deuil.