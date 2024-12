Plus de 48 heures après sa disparition dans la vallée de la Papenoo, Papa Moarii retrouvé vivant

Papa Moarii, chasseur de sanglier expérimenté de la vallée de la Papenoo, n’avait plus donné signe de vie depuis mardi soir. Parti avec trois autres hommes pour une partie de chasse sur le plateau de Tupa, sous une forte pluie, le septuagénaire se serait séparé du reste du groupe parti chasser de son côté, celui-ci perdant sa trace dans la soirée.

Sa disparition avait été signalée mercredi en fin d’après-midi par ses proches. Aussitôt, un important dispositif de recherches avait été mis en place.

Après avoir été arrêtées hier à 16 heures, les recherches ont repris ce vendredi vers 6 heures. Appuyés par le drone de la gendarmerie, c’est vers 10 heures 30 que des cris ont résonné non loin de la « drop zone » installée la veille par les secours. L’homme a été repéré par un drone.

« On le voit bien avec le drone, il nous fait signe. On a une accessibilité vraiment difficile pour pouvoir récupérer Papy Coco, mais là, on essaie de tout faire pour pouvoir le récupérer. (…) C’est une belle nouvelle qui n’arrive pas tout le temps » a indiqué Philippe Vaitoare, responsable de la sécurité publique et civile de la commune de Hitiaa.

« Papy Coco est vivant, on l’a retrouvé ! C’est un grand soulagement pour la famille de la Papenoo. Merci Seigneur. C’est un beau cadeau de Noël » se réjouit Hausia Fanny, une proche du chasseur.

Si la famille est maintenant soulagée, la tension est toujours palpable puisque Papa Moarii est à flanc de falaise. Il devrait être hélitreuillé dans les prochaines minutes voire heures selon la météo qui est plutôt capricieuse en fond de vallée.