Deux nouveaux cas importés de Covid-19 en Polynésie

Il s’agit de deux passagers, de la même famille, revenus sur le vol de continuité territoriale du vendredi 12 juin. Ils avaient justifié d’un test négatif, effectué 72 heures avant d’embarquer sur le vol Paris-Papeete.

Depuis leur retour au Fenua, ces personnes ont été confinées, ensemble à leur domicile, avec suivi sanitaire. Elles n’ont présenté aucun signe clinique évoquant la maladie depuis quatorze jours mais ont été testées positives lors du dépistage effectué en fin de quatorzaine, explique la présidence dans un communiqué. Ces personnes bénéficient d’une prise en charge médicale adaptée.

Tous les autres résidents ayant voyagé sur ce vol de continuité territoriale ont été testés négatifs au virus à l’issue de leur quatorzaine.

Les autorités sanitaires rappellent l’importance d’appliquer les gestes barrières et d’hygiène, qui permettent de limiter la propagation du virus et de casser la chaîne de transmission : lavage régulier des mains, distanciation physique, port du masque et aération et nettoyage des espaces de vie. Ces mesures de protection sont encore plus nécessaires en présence de personnes à risque : personnes de plus 65 ans, en longue maladie, ou maladie chronique, en situation d’obésité ou femmes enceintes.