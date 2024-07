Des barrages filtrants à Teahupo’o pour les JO

Pour passer au-delà de la mairie de Teahupo’o, il faut désormais se munir d’une accréditation ou d’un laisser-passer. Tous les véhicules sont contrôlés. Les droits d’accès sont vérifiés individuellement : en voiture, en scooter, à vélo et même à pied. « Chaque personne doit avoir son accréditation pour pouvoir passer le contrôle, et le véhicule doit aussi avoir un macaron. C’est individuel, et ça a été enregistré au préalable sur un registre informatique » explique Frédéric Defrance, adjudant chef de la gendarmerie de Arue.

Les barrages sont effectifs de 5 heures à 19 heures.

Un peu plus loin, au PK 0, un autre point filtrant a été installé à la passerelle : « On a aussi les motards de Faa’a qui font des contrôles aléatoires, ainsi que les gendarmes mobiles qui viennent contrôler et nous renforcer. Ainsi que des réservistes, la police municipale de la commune, et les personnels des mairies ».

La sécurité est donc renforcée sur l’ensemble de Teahupo’o pour les JO. Mais dès Toahotu, les usagers de la route passent un premier point de contrôle. Les gendarmes les laissent passer, mais les informent du dispositif.