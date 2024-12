Bientôt des alertes envoyées aux téléphones en cas de danger au fenua

FR-Alert repose sur la technologie du Cell Broadcast, permettant l’envoi massif (plusieurs millions de messages en quelques minutes) et instantané de notifications directement sur les téléphones portables -dotés de la 4G et de la 5G- des personnes situées dans une zone de danger. Fonctionnant même en mode avion ou hors connexion, ces alertes sont accompagnées d’un signal sonore spécifique et ne nécessitent ni téléchargement préalable ni autorisation de la part du détenteur de l’appareil mobile.

En complément, des SMS géolocalisés sont prévus pour les zones couvertes uniquement par les réseaux 2G et 3G.

Ce dispositif peut être activé pour divers scénarios : épisodes de forte houle (classés en vigilance rouge), incendies industriels, tempêtes, séismes, incidents chimiques, épidémies ou encore attentats.

La décision de l’utilisation de Fr-Alert relève du Haut-commissaire de la République en Polynésie française, mais peut s’exercer selon plusieurs modalités.

La population pourra ainsi être informée en temps réel et dans la durée, que ce soit pour indiquer la posture à tenir (rester chez soi, évacuer la zone…), pour informer de l’avancée de la situation ou pour donner toute information permettant aux résidents d’une zone géographique spécifique de se prémunir efficacement en adoptant les mesures de protection adoptées.

Un déploiement adapté à chaque territoire

Piloté par le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer, ce programme illustre l’engagement de l’État français à répondre efficacement aux urgences. En Polynésie française, il représente une avancée cruciale pour faire face à des risques spécifiques comme les dépressions tropicales ou les épisodes de forte houle.

Lors de la présentation du dispositif ce matin. (Crédit photo : TNTV)

Le dispositif existe depuis 2020 déjà et a été déployé progressivement dans plusieurs territoires. FR-Alert sera opérationnel au fenua le 1er février 2025, après si les tests prévus en janvier sont concluants. Les autorités locales, comme le Haut-commissariat ou les maires, joueront un rôle clé dans la création et la diffusion des messages via le portail d’alerte multicanal (PAM). Ce dernier permet de définir le contenu de l’alerte et la zone géographique concernée, en collaboration avec les opérateurs de téléphonie.

Un complément aux dispositifs existants

Bien que révolutionnaire, FR-Alert ne remplace pas les outils traditionnels comme les sirènes d’alertes ou les messages d’alertes diffusés dans les médias locaux ou via les réseaux sociaux. Au contraire, il les complète en offrant une solution moderne et adaptée aux besoins actuels de gestion de crise.

Aussi, l’usage de Fr-Alert est circonscrit aux cas d’urgence, relevant de la Sécurité civile ou engageant la sécurité publique, pour lesquels un danger susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique des citoyens est imminent ou en cours, et implique d’alerter la population située dans la zone de danger pour leur recommander des gestes d’autoprotection.

Plus d’informations sur le dispositif ICI