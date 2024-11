À Teva i Uta, un stage de sécurité sous-marine pour prévenir les accidents

Comment secourir une personne en état de syncope au fond de l’eau ? Les initiateurs enseignent les gestes de secours et le protocole à suivre pour éviter le pire. L’intervention doit être rapide : le plongeur secouriste remonte la victime en se positionnant dans son dos, afin de dégager les voies respiratoires. Pour Terahiti Faatauira, participante amoureuse de l’océan, cette formation ne peut qu’être utile. « Apprendre les règles de sécurité, connaître le matériel à utiliser, bien choisir son matériel aussi, avoir quelques notions en apnée… »

Même les plus jeunes trouvent la formation très enrichissante, surtout lorsqu’il s’agit d’apprendre à sauver des vies. « J’aime bien parce qu’on apprend à sauver des vies, pêcher, faire plein de choses. C’est facile à retenir », confie Hana Teriipaia.

La préparation du matériel avant de partir en sortie de pêche, une étape cruciale pour la sécurité de tous, l’apnée statique, un exercice essentiel pour apprendre à gérer sa respiration sous l’eau, et l’apnée dynamique, où chaque nageur est accompagné : dans ces 4 ateliers, la sécurité est mise en avant pour sensibiliser davantage le public. Les initiateurs et moniteurs œuvrent à rendre les activités aquatiques plus sûres pour tous. « Faire de l’apnée, on en est tous capable, mais pour le faire en sécurité, il faut avoir toutes les notions et le savoir en main, explique Puatea Ellis initiatrice d’activités aquatiques. Ce n’est pas tant pour le diplôme, mais plus pour le savoir et aussi parce qu’il y a cette communauté d’apnéistes et de pêcheurs sous-marins dans laquelle j’évolue. Pourquoi pas mettre mon école à disposition de cette pratique. »

– PUBLICITE –



« Nous avons deux niveaux qui sont en train de se former : le niveau 1 des initiateurs et le niveau 2 des moniteurs d’activités subaquatiques, détaille Maui Taea, responsable du projet de formation de cadres de la fédération. Ils passent une partie de leur évaluation pratique pour ce diplôme. Ils doivent concevoir, conduire et encadrer un stage de chasse sous-marine en sécurité pour un public lambda ».

La semaine prochaine, la fédération se rendra à Fatu Hiva pour un nouveau stage de formation et de sensibilisation.