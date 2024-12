3 morts dans un accident de la route à Teva i Uta

C’est l’accident de la route le plus meurtrier de l’année, coûtant la vie à trois personnes dans la nuit de vendredi à samedi du côté de Teva i Uta. Selon nos confrères de Polynésie 1ère, le véhicule les transportant aurait percuté un mur de plein fouet, tuant ses occupants sur le coup.

Les trois personnes, deux hommes et une femme, étaient âgés d’une trentaine d’années. Dans un communiqué le haut-commissaire rappelle que « la vigilance et le respect des règles sont indispensables pour tous les usagers de la route ». Et que « la majorité des accidents survient la nuit et la consommation d’alcool et de stupéfiants sont responsables de la moitié des accidents sur les routes du fenua ».

Le représentant de l’Etat appelle également à « redoubler de vigilance et à éviter toute conduite à risque » et adresse ses « sincères condoléances aux familles et aux proches des trois victimes brutalement décédées ».

Une enquête est en cours et permettra de déterminer les causes et les circonstances de l’accident. A ce jour, 38 décès sur les routes sont à déplorer depuis le début de l’année.