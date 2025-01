FrAlert : des investigations pour corriger les dysfonctionnements du dispositif

Vous l’avez peut-être reçue… le message test du dispositif FR-Alert a été envoyé lundi. Mais selon le haut-commissariat, les résultats obtenus révèlent « quelques disparités selon les opérateurs et les zones géographiques testées. Ainsi, certains clients de ces opérateurs n’ont pas reçu d’alerte ».

Des investigations sont en cours afin de corriger les dysfonctionnements observés.

Le dispositif FR-Alert a été conçu pour prévenir les populations en cas de danger majeur à proximité́, « quelle que soit sa nature, qu’il soit naturel, industriel, sanitaire ou terroriste ». Une notification est envoyée directement sur les téléphones, même hors connexion, en donnant à leurs utilisateurs des consignes pour se préparer, s’informer et se protéger.

« Cet outil est complémentaire aux systèmes d’alerte existants (médias TV et radio, réseaux sociaux, etc.) et constitue une réponse adaptée à un large périmètre de risques et de menaces » souligne le haut-commissariat.

FR-Alert utilise la technologie du Cell Broadcast pour diffuser rapidement et massivement des notifications sur les téléphones mobiles compatibles 4G et 5G des personnes présentes dans une zone à risque. Ce système permet l’envoi de plusieurs millions de messages en quelques minutes, sans nécessiter d’installation préalable ni d’autorisation de l’utilisateur. Fonctionnant même en mode avion ou sans connexion, ces alertes s’accompagnent d’un signal sonore distinctif.

En complément, des SMS géolocalisés sont envoyés aux zones où seuls les réseaux 2G et 3G sont disponibles.