Covid-19 : un nouveau décès ces dernières 24h en Polynésie, 66.1% des plus de 12 ans complètement vaccinés

La Polynésie passe à 636 décès de personnes ayant contracté la covid depuis le début de la crise.

23 personnes sont actuellement hospitalisées pour la Covid dont 7 en réanimation.

Du côté du vaccin, 157 104 personnes ont reçu au moins une dose et 66.1% des plus de 12 ans ont un schéma vaccinal complet. Insuffisant selon les autorités : “Les premières souches du covid n’étaient pas contagieuses. […] Aujourd’hui avec le Delta, on a une grosse contagiosité. Avec le Delta, peut-être avec d’autres variants, il faut obtenir une couverture vaccinale plus haute. C’est 80-90% de la population”, déclarait la semaine dernière l’épidémiologiste Henri-Pierre Mallet.

Le 21 octobre le haut-commissariat a annoncé un nouvel allègement des restrictions. La population est cependant appelée à rester vigilante et à maintenir les gestes barrières.

L’État et le Pays travaillent toujours aux conditions de la mise en œuvre du pass sanitaire sur le territoire.

Le Pays a par ailleurs acté en conseil des ministres la prise en charge en tiers payant (et à 100% du tarif de responsabilité par les régimes de protection sociale de la Polynésie française, jusqu’au 31 décembre 2021) de la prescription d’une oxygénothérapie déambulatoire à court terme.

Enfin, concernant l’obligation vaccinale pour certains secteurs en contact avec le public, le président du Pays Edouard Fritch a annoncé un report de l’application des sanctions au 23 décembre.