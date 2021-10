Covid-19 : aucun décès ces dernières 72 heures en Polynésie

Les chiffres continuent de baisser. À ce jour, 63 personnes sont hospitalisées hors réanimation dont 83 hospitalisés pour covid long. 23 personnes sont hospitalisées en réanimation.

Aucun décès lié à la covid-19 n’a été recensé ces dernières 72 heures en Polynésie.

Du côté de la vaccination 153 375 personnes ont reçu au moins une dose. Parmi elles, 142 669 sont complètement vaccinées.

À compter du samedi 9 octobre et jusqu’au dimanche 17 octobre inclus, le le confinement prendra fin, mais le couvre-feu sera maintenu. Le haut-commissaire et le président du Pays ont également annoncé la reprise des manifestations culturelles, l’ouverture des salles de jeux et des cinémas.

Pour savoir où vous faire dépister et où vous faire vacciner, rendez-vous sur le site de la direction de la Santé.

