Cerfs-volants et lignes électriques : attention danger

Un coup de scotch, des petits morceaux de bambou, de plastique, et le tour est joué. Comme chaque année, en période de vacances scolaires et de Maraamu, beaucoup d’enfants jouent au cerf-volant. La plupart d’entre eux méconnaissent les dangers. Les autres ont vaguement conscience des risques s’ils touchent des fils électriques, mais jouent quand même à proximité des poteaux.

EDT rappelle chaque année les consignes de sécurité, et invite les parents à sensibiliser leurs enfants à ces dangers en leur proposant des zones plus adaptées, éloignées des câbles électriques.

« La règle numéro 1, c’est de ne pas joueur au cerf-volant devant les lignes électriques parce que ça représente un danger. Ensuite, si un cerf-volant est coincé dans les lignes électriques, il ne faut surtout pas tirer sur le fil ou essayer d’aller le décrocher », explique Tancrede Raybaud, adjoint au chef de service exploitation réseau EDT.

Si le risque d’électrocution est le principal danger, coincer son cerf-volant dans ces fils conducteurs peut aussi provoquer un black-out électrique pour la ville.

« En ce moment, on a pas mal d’incidents causés par les cerfs-volants. Rien que la semaine dernière, il y en avait 4. On a des procédures techniques et contraignantes pour aller décrocher les cerfs-volants et parfois ça nécessite une coupure d’alimentation. »

La pratique du pauma inquiète aussi les mairies. Hier, celle de Faa’a a publié un message pour alerter ses administrés et rappelle que des amendes pourront même être appliquées en cas de pratiques à proximité des lignes à haute tension.