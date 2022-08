La modification du calendrier scolaire pour les îles des Australes actée en Conseil des ministres ce jour propose de favoriser la participation des jeunes scolarisés aux manifestations de valorisation du patrimoine culturel traditionnel des différentes îles, qui se dérouleront lors du festival des îles Australes prévu à Tubuai durant les vacances d’octobre-novembre 2022.

À cet effet, les vacances pour toutes les îles des Australes seront modifiées pour se tenir du 31 octobre au dimanche 13 novembre 2022, au lieu du 24 octobre au 6 novembre 2022 comme pour le reste des écoles publiques et privées sous contrat avec l’Etat, les centres de jeunes adolescents du premier degré et les établissements publics et privés sous contrat avec l’État du second degré de la Polynésie française.

Le vendredi pédagogique sera déplacé du 21 octobre au 28 octobre 2022.