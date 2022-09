Vacances : le club canin veut lister les logements de Moorea acceptant les animaux de compagnie

Organiser un long week-end, dans un hébergement avec des amis sur Moorea, rien de plus facile. Mais lorsque l’on veut emmener avec soi son chien ou son chat, cela devient un parcours du combattant. “Pour moi, un exemple concret : j’ai essayé d’organiser un week-end du 11 novembre avec mon chien et un couple d’amis et j’ai eu 9 réponses négatives pour venir avec nos chiens”, raconte Véronique Munsch, monitrice au club canin de Pirae.

“Beaucoup de résidents de Tahiti vont à Moorea le week-end pour de cours séjours et certains s’abstiennent parce qu’ils ne peuvent pas emmener leurs chiens. Peu de structures accueillent les chiens sur Moorea et c’est une difficulté aujourd’hui”, ajoute Caroline Lapierre, adhérente du club canin de Pirae

Dans l’Hexagone, en Suisse, en Italie et en Europe en général, les animaux de compagnies sont acceptés dans la majorité des hébergements. Et même dans les restaurants, moyennant un supplément financier.

Pour éviter tout désagrément, Véronique, aidée de Caroline et d’une autre bénévole du club canin de Pirae, a décidé de prendre le problème à bras le corps. “Dans un premier temps nous allons recenser les hébergements de Moorea, tous les hébergements, et nous enverrons des demandes pour savoir s’ils acceptent ou pas les chiens avec des conditions ou pas.”

Les résultats de leurs recherches seront rendus et compilés au mois de novembre. Ils seront disponibles, dans un premier temps, sur la page Facebook du club canin de Pirae.