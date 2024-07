Bora Bora accueille la 32e édition de la SAGA jusqu’au 4 août

Tant pluvieux mais enfants heureux au Motu Piti Aau de Bora Bora. Après une semaine sur l’île, l’équipe de la deuxième semaine profite de sa dernière journée de vacances avant le départ. « On peut faire tout ce qu’on veut. C’est bien. Je me suis fait plein d’amis. On a plongé… J’aime aussi chercher les coquillages dans la mer. J’aimerais vraiment rester ici pendant l’éternité » se réjouit Keoni, un participant.

Tout au long de la semaine pluvieuse, les participants ont pu se familiariser avec les différentes embarcations et jeux aquatiques. L’école de voile leur prête pas moins de 45 hobbycats, 25 optimistes, 20 kayaks et 12 paddles.

(Crédit photo : Tiare Nui Pahuiri Philippon)

14 moniteurs sont volontaires pour partager leur passion de l’océan avec les enfants. « On s’amuse bien, on fait des expériences vraiment bien. Genre naviguer, il y en a beaucoup qui n’ont jamais fait. Et c’est beau. Il y a la mer, tout est beau. La famille d’accueil aussi, c’est bien, les gens sont accueillants. Tu te sens un peu comme chez toi. Au début, tu es un peu gêné, car c’est pas chez toi, mais après ça passe. Et en plus, on est bien nourris. Moi qui aime manger, c’est top ! » confie Reana, une participante.

Répartis dans 42 familles d’accueil autour de l’île, les jeunes participants terminent leur séjour en remplissant des cartes de remerciements pour leurs parrains. « Ce sont des remerciements, et certains qui vivent dans des familles très défavorisées racontent un peu leur histoire personnelle » explique Diana Young Pine, directrice du CLSH pour les enfants de Bora Bora.

Au terme des deux premières semaines de cette 32e édition de la SAGA, la première entièrement coordonnée par Tina Lioux, directrice de l’école de voile de Arue, les organisateurs sont ravis : « Il y a des enfants qui demandent à revenir. On voit qu’ils se sentent appréciés et rassurés à la SAGA par cette belle équipe d’encadrement que nous avons chaque jour ».

Hier lundi, enfants et encadrants ont reçu la visite du maire de Bora Bora, Gaston Tong Sang, venu leur souhaiter un bon séjour.