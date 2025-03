Violences et inégalités : des élèves des Raromatai exposent leur vision de la condition féminine

Sur des supports en papier, des mots, des dessins et quelques couleurs. Les élèves évoquent librement le sujet de la femme telle qu’ils la perçoivent. Ici 90% des œuvres parlent de violence, de harcèlement, d’inégalité et d’injustice. Un sujet qui semble avoir retenu l’attention de ces adolescents.

« J’ai trouvé ça super intéressant de voir comment des enfants pouvaient s’exprimer sur un sujet aussi sensible, confie Evrard Chaussoy, artiste. Peut-être que certains enfants connaissent ça de près et d’autres pas, je l’espère… Il y a des propositions super pertinentes il y a vraiment de tout.«

Loin d’imaginer autant de violences dans de ces jeunes esprits, les visiteurs s’attardent sur certains croquis. Les réactions sont partagées entre inquiétude et désarroi.

« Pour moi c’est choquant de voir que des collégiens ont des images comme ça en tête, témoigne une visiteuse. Ça veut dire qu’ils ont vu qu’ils ont vécu des choses. Pour moi c’est choquant parce que ce sont des choses qui ne devraient pas arriver. Il y a un réel problème de violence et c’est ce que l’on voit ici. »

Petits témoins exposés aux violences intrafamiliales, les enfants sont alors aussi des victimes. L’association Vahine Orama no Raiatea le sait et cherche à mobiliser les consciences avec ce projet. « Ce qui nous pousse àmalheureusement continuer notre combat c’est que ça ne s’arrêtent pas… les violences, les féminicides il y en a de plus en plus. On espère qu’en informant le jeune public on arrivera à un peu régler les choses« , explique Martine Salle, membre de l’association.

L’exposition est aussi l’occasion d’un concours. Une dizaine d’oeuvres ont déjà retenu l’attention du jury, mais le public pourra également son mot à dire avec le prix coup de coeur du public. L’exposition est ouverte jusqu’au 12 mars à la Maison de l’enfance de Uturoa.