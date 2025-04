Forte affluence au quai des ferrys pour le week-end de Pâques

Chaque année, le quai des ferrys est pris d’assaut par les familles qui souhaitent passer le long week-end de Pâques à Moorea. Certaines d’entre elles se sont organisées longtemps à l’avance.

« On a tout acheté il y a déjà un mois : les billets, la maison », témoigne une passagère. « Un petit week-end en famille, ça va faire énormément de bien », renchérit une de ses proches, « on va faire des petites activités sympathiques, tous en famille. On a prévu beaucoup de jeux d’extérieur : pétanque, badminton, donc c’est très bien ».

« C’est bien de sortir un peu parce qu’on est beaucoup au travail. Et au bout d’un moment, il faut passer des vacances », sourit un père de famille. Ses filles ont prévu « d’aller sur le motu » pour « manger un ma’a Tahiti ».

Pour répondre à la forte demande, les trois compagnies maritimes ont augmenté le nombre de rotations, tout en proposant activités et animations.

« On s’est organisé en interne avec plus de personnels. Pour accompagner nos clients, on a mis en place des jeux, comme une chasse aux œufs sur le bateau avec pas mal de lots à gagner (…) On a aussi essayé de mettre en place des animations. Il y avait un DJ qui était sur le bateau. Donc, c’était top », explique Coralie Burns, responsable commerciale de l’une des compagnies.

Pour les Raromatai aussi les navettes ont été prises d’assaut avant un retour à la normale en début de semaine prochaine.