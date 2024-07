Centre d’accréditation de Teahupo’o : passage obligatoire avant les JO

9 volontaires et 4 membres de l’organisation travaillent au centre d’accréditation des JO à Teahupo’o. Leur mission : délivrer un « laissez-passez » à toutes les personnes qui vont œuvrer pour l’événement. Les autres membres du staff, prestataires, délégations et même athlètes devront tous passer par là pour pouvoir accéder à différentes zones bien délimitées. « Il y a plein d’accès. Il y a l’accès au plan d’eau, c’est celui que tout le monde attend, il y a les accès aussi sur la base de vie des athlètes, qui est un peu aussi différent. Il y a l’accès à toute la zone logistique… Donc voilà, tout ça, c’est des questions de codes et de couleurs, de numéros qui vous donnent accès à toutes ces zones-là » explique Florian Monin, chef de projet aux accréditations et transports.

Les journalistes et partenaires de l’événement, déjà recensés par l’organisation, doivent présenter leur pièce d’identité pour imprimer leur accréditation sur place. « On accueille d’abord les personnes, puis on récupère leur pièce d’identité, on vérifie leur identité, on la rentre dans la base de données, on trouve l’accréditation, on vérifie que tout est bon. Souvent, le problème minime qu’on va avoir, c’est qu’il n’y a pas de photo. Dans ce cas, on peut la prendre sur place. Après, on imprime l’accréditation, on la plastifie, et puis on la donne » précise Alexandre Seroux, volontaire aux accréditations.

(Crédit photos : Tahiti Nui Télévision)

Après avoir récupéré leur précieux pass, les volontaires se voient remettre leur uniforme : « Ils repartent avec un pack vraiment complet. Certains repartent avec une montre parce qu’ils n’avaient pas pu la récupérer avant. Ils ont également 4 polos et 2 pantalons » indique Jeremy Talarmin, workforce manager. « Des pantalons modulables qu’ils peuvent adapter en shorts, 1 paire de chaussures, 1 sac de conditionnement, une veste aussi modulable qu’on peut mettre en gilet et 4 paires de chaussettes. C’est un beau pack pour bien commencer leur mission ! ».

Avec plus de 1 000 accréditations à fournir et environ 270 volontaires à équiper, les prochains jours au centre d’accréditation promettent d’être bien chargés.