Cancer : se former pour mieux accompagner les femmes touchées par la maladie

Treize adhérentes ont fait le déplacement depuis Paris, ou des territoires d’outre-mer, pour participer à la deuxième convention organisée par la fédération « Amazones Pacific ». 10 jours de partage d’expériences et de formation pour apprendre à mieux communiquer et à développer la fédération en Polynésie.

« La particularité de la convention cette année, c’est que le groupe est élargi parce que c’est la convention essaimage. C’est un accompagnement sur trois ans par des cabinets d’audit, des formations qu’on ne pourrait jamais se payer, pour nous permettre de monter en compétences. Et un prix de 100 milles euros (environ 12 millions de francs, ndlr) qui nous permet d’organiser aussi cette convention de façon à réunir les présidentes, plus au moins un membre du bureau, et l’équipe essaimage qui est chargée de nous former sur les différents outils », explique Marie-Christine Seroux, la Présidente de Amazones Pacific en Polynésie.

« La voisine » est le titre d’une vidéo présentée lors de l’ouverture du symposium. L’association accompagne des femmes atteintes, ou ayant été atteintes, d’un cancer. Pour ce qui est du cancer du sein, 190 nouveaux cas sont diagnostiqués en moyenne chaque année en Polynésie.

« L’objectif, c’est de les accompagner sur leur parcours de soins. Elles vont en avoir besoin au début, au milieu, et puis après, jusqu’à ce qu’elles reprennent leur travail et reprennent leur envol. Elles reviennent au fare Amazones les week-ends, sur des moments d’informations, ou sur des moments particuliers. L’association Amazones accompagne toutes les femmes. Tous types de cancers », précise Marie-Christine Seroux.

Depuis un mois, l’association est présente sur Moorea et intervient ponctuellement à Bora bora. Elle espère prochainement ouvrir d’autres antennes dans les différents archipels.