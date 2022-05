Attribution d’un drapeau de la délégation “souvenir français” au collège d’Atuona

Ce projet a permis grâce aux moyens logistiques des forces armées françaises de réunir à Hiva Oa des élèves des collèges de Taaone, Tipaerui et Atuona attributaires des trois drapeaux du souvenir français.

Les élèves ont entonné le chant Po Kare Kare et Tapatapa de la garde d’Atuona, avant de relater des évènements de la Seconde guerre mondiale en déclamant le dévouement de deux volontaires marquisiens dans le Bataillon du Pacifique.

Les officiels, les familles et les trois gardes ont alors formé un nouveau cortège, pour sortir du Tohua Pepeu et se diriger vers le monument aux morts pour un dépôt de gerbes à la mémoire des combattants des deux guerres mondiales pour la liberté et la démocratie.

Ces cérémonies ont été aussi l’occasion de remettre la médaille de bronze du souvenir français à Tevaite Gutierrez-Guillen, enseignante d’histoire-géographie au collège de Tipaerui et les Palmes académiques de l’éducation nationale au grade de chevalier à Denis Michel, pour son engagement auprès des élèves.