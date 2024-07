Arrivée du Vaitere 2, nouveau navire de fret pour les Raromatai

Après deux mois de mer, le Vaitere est entré ce matin dans la passe de Papeete devant une foule venue l’accueillir. Plusieurs personnes, dont les familles de l’équipage, étaient présentes sur le quai afin de leur souhaiter la bienvenue. Pour la commandante du bateau, « retrouver la terre ferme avec un accueil aussi chaleureux donne du baume au cœur« .

Les spectateurs sont aussi venus voir de plus près les rénovations apportées au Vaitere 2, construit il y a plus de vingt ans. Long de 65 mètres, le navire peut désormais la capacité de transporter 2 000 tonnes de fret dont une quarantaine de containers et une vingtaine de véhicules. Il pourra également ravitailler les îles en carburant. « Nous pouvons charger du gasoil, des voitures, des containers. Ce bateau est très robuste et a une grande vitesse », précise Georges Moarii, président de la société Vaitere.

Le navire, qui desservira les îles Sous-le-Vent, est le premier cargo du groupe à diversifier ses activités. Pour minimiser son impact sur l’environnement, il sera également équipé de systèmes de retraitement des eaux.

Le groupe a aussi en vue de proposer la traçabilité des colis. Ce service a pour objectif de palier aux problèmes de réceptions de ces derniers. Ainsi, à l’aide d’une application de géolocalisation, les prestataires pourront s’assurer que la marchandise a correctement fait le trajet sur le navire. De leurs côtés, les clients pourront suivre le parcours précis de leur colis et avoir la certitude de le recevoir à l’arrivée.

Le Vaitere 2 devrait entrer en service fin juillet à raison de deux rotations par semaine.