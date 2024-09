Arnaque hôtelière à Tahaa sur un grand site de réservations en ligne 

Au début du mois, une habitante de Tahiti a effectué une réservation de 3 nuitées dans une pension de Tahaa via le site Booking.com sur lequel elle est référencée. « J’ai échangé avec le faux propriétaire. Il était très sympa et disait qu’il nous accueillerait. Il m’a envoyé un RIB et j’ai réglé les 117 000 francs », témoigne-t-elle auprès de TNTV.

Le jour dit, la cliente a donc pris son vol pour l’île vanille en ayant envoyé au préalable un message au soi-disant gérant pour savoir qui contacter à son arrivée. Message resté, là, sans réponse.

Le pilote d’un taxi-boat lui a finalement donné les coordonnées du vrai responsable de l’établissement qui, lui, n’avait aucune réservation à son nom. « Il avait heureusement de la place pour 2 nuits, mais pour la troisième, j’ai dû aller dans une autre pension », dit-elle.

– PUBLICITE –

La cliente a rapidement contacté le site de réservation en ligne : « Dans un premier temps, ils m’ont dit qu’il n’y avait pas de problème. Ils m’ont proposé un autre logement ou un remboursement s’il ne me plaisait pas. Je préférais être remboursée. Ils m’ont dit qu’ils allaient le faire ».

Mais « au dernier coup de fil » avec le service clientèle, son interlocuteur s’est rendu compte qu’elle avait viré les 117 000 francs sur le compte du « faux » gérant : « Il m’a finalement dit que c’était le (vrai) propriétaire de la pension qui allait me rembourser. Mais je lui ai dit que ce n’était pas possible, que lui n’y était pour rien ».

Contacté, le propriétaire de ladite pension explique que cette situation dure « depuis environ un mois » alors qu’il n’a jamais référencé son établissement sur la plateforme en question. « Une dizaine de personnes m’ont déjà contacté, car le numéro de téléphone est allemand et le compte est en Lituanie. Par précaution, elles m’ont appelé et je leur dis que ce n’était pas moi. Que je n’ai pas de compte sur Booking », explique celui-ci qui fait face à une situation qui ne « l’amuse pas du tout ».

« Le problème, c’est que je risque de me retrouver avec des gens qui vont arriver et qui seront à la rue. En septembre, toutes les pensions sont complètes à Tahaa et je ne pourrai pas les diriger ailleurs (…) Certains s’énervent contre moi en disant qu’ils ont un numéro de réservation alors que c’est moi qui me suis fait arnaquer. Et je dois passer du temps pour régler tous ces problèmes », souffle-t-il.

Selon celui-ci, pour monter son arnaque, le pirate a réalisé un simple copier-coller de l’annonce de sa pension qui figure, en bonne et due forme, sur le site concurrent Airbnb. « Je pensais que ce site était assez strict alors qu’en fait, pas du tout. J’ai dû appeler le siège à Londres. Ça a duré 35 à 40 minutes. On m’a dit qu’il n’y avait pas de souci, qu’il allait faire un rapport, mais apparemment rien n’a encore été fait », regrette le gérant.

La fausse annonce est d’ailleurs toujours en ligne, ce mercredi, sur la plateforme. « En gros, tu payes pour une fausse annonce qu’ils ne vérifient pas (…). C’est de leur responsabilité d’assurer la sécurité des moyens de paiement et de vérifier les annonces. Cela ne devrait pas arriver sur un site de cette renommée », grogne de son côté la cliente lésée, qui n’a toujours « pas de nouvelles » d’un éventuel remboursement.

« Il y a 10 minutes, quelqu’un m’a appelé pour me dire qu’il avait réservé, mais que la réservation avait été annulée. C’est la première fois que ça arrive, peut-être que les choses sont enfin en train de bouger », veut croire le propriétaire de la pension. Il espère désormais qu’ils « ne seront pas trop nombreux » à se présenter dans son établissement dans les semaines qui viennent avec des réservations qui n’en sont pas.

TNTV a adressé un courrier au service clientèle du site pour tenter d’obtenir des explications sur cet imbroglio.