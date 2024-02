Vent violent : l’Aremiti 6 en réparation après avoir heurté le quai

Depuis vendredi, Tahiti et Moorea sont frappées par les fortes pluies et la houle. Si le Terevau a supprimé ces navettes hier samedi, elle les a reprises ce dimanche, les conditions météorologiques étant plus favorables. Du côté de l’Aremiti 6, les navettes ont continué hier et aujourd’hui, mais en fin de journée, le bateau a eu du mal à s’accoster sur Tahiti en raison des fortes rafales de vent.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Après une dizaine de minutes et plusieurs manœuvres, l’Aremiti 6 a enfin pu accoster, non sans mal, et débarquer ses passagers. Mais la coque ayant été endommagée, les techniciens sont sur le pied d’œuvre. Une réparation provisoire avec une « doublante » (plaque en aluminium) sera effectuée aujourd’hui en attendant de faire des travaux plus approfondis.

La compagnie invite ses usagers à se rendre sur sa page Facebook pour être informés de la reprise des navettes.