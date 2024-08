Des conditions météo difficiles pour le swimrun de Moorea

C’est une baie de Cook balayée par le mara’amu que les participants du swimrun de Moorea ont découvert dimanche matin. Mais ces conditions n’ont pas eu raison du courage et de la détermination des athlètes. Malgré un petit accrochage avec un voilier, ils se sont bien élancés du Tauati Ferry.

Les coureurs du XL se sont dirigé vers Opunohu, ceux du S vers Pao Pao. Tous ont dû alterner entre natation et course à pied. Plage, lagon, rivière, champs d’ananas et bitume : entre terre et mer, les terrains étaient variés.

Sur le parcours S de 13 km, le duo composé de Kohai Schmit et de Tehaunui Philippe l’a emporté en un plus d’une heure et demie. « Le parcours a été un peu modifié, mais tout ce qui nous importait aujourd’hui c’était la victoire, confie Kohai. Un peu dur, bien rude, mais ça ne nous a pas arrêté ».

– PUBLICITE –

Sur la course reine de 35 km, les Calédoniens Julien Delrieu et Alexandre Bressy, l’emportent en un peu plus de 4 heures d’effort. Une bonne surprise pour le duo qui découvre l’épreuve de Moorea. « C’était un peu compliqué le courant, raconte Julien Delrieu. On ne s’attendait pas à ça parce que pour l’instant on nage uniquement en eau douce en Calédonie, donc il n’y a pas de courant, ce sont des lacs, c’est tranquille. Donc ça perturbe un peu au début. On a eu peur de ne pas réussir à tenir les Tahitiens qui sont plus habitués, forcément, c’est leur terrain. Mais mon partenaire qui est bien plus solide que moi, je pense que ça se voit, a fait un job de malade. On s’est bagarré plus de la moitié du parcours avec la deuxième équipe et on a réussi à les distancer. On fini premiers donc c’est une super surprise et une grande joie pour nous deux. C’est un grand bonheur ».

Si les conditions météo ont été difficiles les coureurs ont pris du plaisir sur les différents parcours.

Le prochain rendez-vous pour les amateurs de sports nature à Moorea se tiendra en octobre avec le Xterra Tahiti triathlon.