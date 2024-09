Deux femmes majors de promotion à l’école de police

Le vendredi 30 août était marqué par la cérémonie de fin de scolarité pour 15 policiers adjoints et 13 cadets de la République sur la place d’armes du Service Territorial du Recrutement et de la Formation au fenua. 28 nouveaux agents dont une poignée de femmes, et pourtant, ce sont elles qui arrivent en tête de ces deux promotions. « C’est une belle satisfaction. Je suis très heureuse et fière de moi » se réjouit Fatiarau Tefaatau, major de promotion des cadets de la République.

« Je me suis donnée à fond tout au long de la formation parce que c’est quelque chose que j’aime. Le métier de la police, c’est vraiment mon rêve depuis que je suis jeune. Je suis fière d’être major de promo. Personnellement, c’était difficile au début de s’intégrer avec tous les garçons, mais à force de plusieurs activités en groupe, en classe ou en simulation, on a réussi à facilement s’intégrer petit à petit au cours de la formation » admet Anaïs Trondle, major de promotion policier adjoint.

Sécurité en intervention, maniement des armes, déontologie policière, Code pénal et ou encore Code de procédure pénale : étendue sur près de 4 mois, la formation demande un certain niveau d’engagement. « On retrouve les femmes assez régulièrement majors de promotion. Il faut reconnaître qu’elles s’investissent particulièrement au sein de la formation, et du coup les résultats sont escomptés. (…) La major de promo des policiers adjoints était major sur l’ensemble des matières, y compris le sport » indique le commandant Luc Roattino, chef du Service Territorial du Recrutement et de la Formation.

Après une année de contrat, ces jeunes pourront accéder au concours dédié de gardien de la paix. Dans une logique de renforcement des effectifs, d’autres promotions devraient sortir de l’école de police du fenua cette année : « Depuis bientôt trois ans, l’État a fait un véritable effort sur la formation des policiers, puisque nous sommes environ à 80 agents par an en renfort sur la DTPN ». Un effort plutôt conséquent, à l’échelle de la Polynésie française.