350 athlètes attendus pour le swimrun Moorea

Un départ simultané pour les 2 courses (format S – 12 km et format XL – 35 km) sera donné à 9h30 en baie de Cook après le grand saut depuis le Tauati Ferry.

Source phtoo Facebook Swimrun

75 équipes sont inscrites sur le parcours XL de 35 km qui compote 10 sections de natations et 10 de course à pied. Sur le parcours S de 13 km, ce sont 100 équipes qui sont inscrites pour 5 sections de natation et 5 de course à pied.

Un parcours découverte sera proposé aux enfants de quartiers prioritaires sur le village d’arrivée à Temae, juste avant que les premières équipes du format S ne franchissent l’arche.

Le swimrun est un sport nature qui se pratique en binôme et qui a vu le jour en 2006 sur des îles suédoises au large de Stockholm. Moorea offre un cadre bien plus amical pour pratiquer cette discipline avec ses baies, ses lagons, sa caldera verdoyante et quelques lieux insolites traversés sur l’autorisation de leurs propriétaires, notent les organisateurs.

La swimrun est organisée par l’association La MOZteam qui a œuvré aux côtés du club VSOP dans l’organisation des épreuves XTERRA.

Pour cet événement, 80 bénévoles (ravitailleurs et aiguilleurs), 18 secouristes, médecin et infirmière et des moyens pour la sécurité nautique seront mobilisés.

Le guide des athlètes est à retrouver en cliquant ici