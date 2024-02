La Société toujours frappée par les fortes pluies, les Australes en vigilance orange pour vent violent

Après quelques timides éclaircies ce dimanche matin sur les îles du Vent, une nouvelle dégradation est de nouveau attendue en soirée, indique Météo-France Polynésie, dans son point de 15 heures. Sur les îles Sous-le-Vent, le ciel est resté perturbé ce dimanche et la soirée reste rythmée par des averses parfois fortes et des grains.

Sur la région de Tubuai et Raivavae, l’arrivée par l’Est à proximité des îles de la dépression TD09F va engendrer un temps pluvieux et de vents soutenus ce dimanche soir.

Le scénario de menace cyclonique directe sur les îles reste écartée à l’heure actuelle.

Îles du Vent

Maintien de suivi de niveau orange pour les fortes pluies aux Iles du Vent et Iles Sous-Le-Vent.

Un temps perturbé continue d’affecter l’archipel de la Société ce dimanche soir et la journée de lundi. Des épisodes pluvieux reste toujours d’actualité même si les cumuls attendus ne devraient pas être du même ordre de grandeur que la journée de samedi (qui était directement influencée par la formation d’une dépression à proximité de la Société). Cependant les zones exposées pourront encore concerner de nouveau Moorea, la zone urbaine de Tahiti (entre Punaauia à Papeete, Arue à Mahina), Paea ainsi que vers Hitiaa.

Le danger reste important étant donné que ces nouvelles précipitations viennent s’ajouter à un niveau de rivières hautes et des sols déjà saturés d’eau. L’activité pluvieuse devrait commencer à s’estomper en fin de journée de lundi.

Îles Sous-le-Vent

Maintien de suivi de niveau orange pour les fortes pluies aux Iles du Vent et Iles-Sous-Le-Vent.

Le danger reste important étant donné que ces nouvelles précipitations viennent s’ajouter à un niveau de rivières hautes et des sols déjà saturés d’eau.

L’activité pluvieuse devrait commencer à s’estomper en fin de journée de lundi.

Australes

Début de suivi de niveau orange pour les vents violents sur la zone Australes Centre.

A l’approche des restes de la dépression TD09F par le Nord immédiat de Tubuai et Raivavae, le vent va se renforcer progressivement ce dimanche soir et devient assez fort près de Raivavae et Tubuai. Les rafales attendues peuvent avoisiner voire dépasser les 110 à 120 kilomètres/heure.

La dépression s’éloigne rapidement dans la matinée de lundi et perd de son influence sur l’archipel. De ce fait, les rafales devraient rapidement diminuer sur cette zone dans la matinée.