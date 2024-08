Coqueluche : un premier cas à Moorea

56 cas de coqueluche ont été confirmés en Polynésie française depuis le 14 juin. La semaine dernière, au 22 août, 10 cas avaient été rapportés dont un résident de Moorea, le premier cas sur l’île sœur.

5 enfants ont été hospitalisés dont 3 nourrissons de 3 mois ou moins.

La maladie, « due à une bactérie », « provoque de syndromes respiratoires », expliquait le docteur Henri-Pierre Mallet, médecin épidémiologiste et responsable « surveillance et observation de la santé » à l’Agence de Régulation de l’Action Sanitaire et Sociale (ARASS). Chez les tout-petits, cela peut conduire à des complications, à de l’étouffement (…) Et ça dure. C’est ça le problème. Les adultes vont en guérir, mais un enfant peut se retrouver hospitalisé et dans certains cas en mourir« .

Les recommandations