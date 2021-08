À Raiatea, l’unité Covid à l’hôpital est saturée

Le constat est sans appel : l’unité Covid de l’hôpital de Uturoa est saturé avec 20 hospitalisations pour 16 places. Depuis son ouverture, le service tourne à plein régime. Le personnel fait face, mais s’essouffle peu à peu. “Toutes les structures de santé de la direction de la Santé sont sur le pont, l’ensemble du personnel est mobilisé. On met du personnel en plus quand cela est possible et nécessaire. On a recueilli directement auprès des professionnels quels pouvaient être leurs besoins en terme de ressources humaines. Il y a déjà des infirmiers qui arrivent et qui sont arrivés, au moins deux, et un autre demain. Et il va y en avoir d’autres probablement. On peut aller jusqu’à 5 infirmiers supplémentaires” a déclaré sur place Jaques Raynal, ministre de la Santé.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Pour désengorger l’unité Covid, le deuxième centre communautaire géré par la commune en partenariat avec la santé, a été armé ce matin. Les patients ne nécessitant plus d’hospitalisation, mais d’un peu d’oxygène y seront accueillis. Deux personnes y sont déjà installées. Une initiative saluée par le président du Pays, Edouard Fritch : “ce centre communautaire va soulager le travail de l’hôpital et les soins continueront également ici. C’est ce qui est important. À Tahiti, dans les communes, nous essayons de mettre à disposition ces centres communautaires pour soulager l’hôpital du Taaone”.

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

Les dépistages et les vaccinations continuent au dispensaire de Uturoa tous les jours de 7 heures 30 à 15 heures en semaine et de 7 heures 30 à 12 heures 30 le week-end. Mardi soir, les îles Sous-le-Vent comptabilisaient 1 177 cas actifs, un chiffre en constante augmentation.