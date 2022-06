2023 : horizon dégagé pour Aéroport de Tahiti

Aéroport de Tahiti (ADT) remonte la pente. Même si les chiffres du trafic de ce premier semestre 2022 ne sont pas au niveau d’avant crise, la société peut enfin observer un regain d’activité. Les dirigeants l’ont annoncé ce jeudi matin face à la presse. Deux facteurs à cela : la levée des restrictions et les vols domestiques. “Le trafic domestique a redémarré plus vite et plus fort que le trafic international. Notamment parce que pendant les périodes de restrictions internationales, les Polynésiens ont redécouvert finalement les îles de la Polynésie et ont fait du tourisme local. Dès que les mesures de restrictions sont levées, les passages reviennent, les touristes reviennent. La leçon qu’on a appris de cette crise, c’est que la Polynésie française reste une destination très attractive” explique Jean-Michel Ratron, directeur général d’ADT.

Depuis le début de la crise Covid, la société n’a pas attendu pour poursuivre les investissements dans ses aéroports. Elle est aussi toujours suspendue à la décision de l’État concernant l’attribution de la concession : “L’attribution de la concession de Tahiti au groupement Egis et Caisse des dépôts a été annulé dans le cadre d’un référé. Maintenant, l’État doit prendre une décision pour la suite, c’est-à-dire soit l’attribution à un autre candidat soit le relancement de l’appel d’offres”.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Côtés perspectives, ADT espère un retour à la normal d’ici 2023. En attendant, l’aéroport se prépare à accueillir la nouvelle compagnie Air Moana. Concernant la liaison Rarotonga-Tahiti, elle pourrait voir le jour d’ici la fin de l’année.