Oscar Temaru, 40 années à la tête de la commune de Faa’a

Des kilomètres avalés comme autant d’années de combats politiques. Oscar Temaru entretient sa santé en pratiquant chaque jour une demi-heure d’activités physiques. Militant de toujours pour l’indépendance, le tavana de Faa’a sait qu’à 78 ans le corps fatigue.

Pour conserver la forme, il alterne sport et s’impose un régime alimentaire strict. Le développement du secteur primaire est d’ailleurs au cœur de son projet de société.

« Si on arrive aux affaires du Pays, ce seront les premiers travaux que je demanderais à tout le monde, aux maires des communes, au gouvernement, qu’on mette la main à la pâte ; qu’on aille dans toutes les vallées, les domaines du territoire, pour replanter, régénérer la cocoteraie. Nous importons pour 45 milliards de Fcfp de produits alimentaires tous les ans. On peut très bien prendre une grosse part de ce marché. 45 milliards, c’est de l’argent qui sort de notre pays et qui ne revient plus. Donc, il faut développer l’économie endogène », estime-t-il.

Sur les hauteurs du quartier Saint Hilaire, Oscar Temaru a trouvé son paradis vert. Le passionné de golf y tape la petite balle. Un « pitch and putt » comme disent les pratiquants. On pourrait presque oublier qu’il y a quelques années encore, ce site de 15 hectares était couvert de déchets. La commune a entrepris un grand chantier de réhabilitation d’une partie de la décharge, gérée par les services municipaux.

« C’est le ‘Maohi dream’ qui se réalise »

« On a mis de la bonne terre, de la terre fertile. Tout pousse : les manguiers, les Purau, les corossols, les Taro. Il y a tout ce qu’il faut», se félicite l’édile.

L’avenir de sa commune et celui de la Polynésie, Oscar Temaru en dessine les contours depuis plus de 40 ans. A l’aube de nouvelles élections territoriales, le leader indépendantiste ne brigue pas la Présidence mais il poursuit son combat pour la décolonisation.

« C’est le ‘Maohi dream’ qui se réalise. Avec la réinscription de notre pays, en 2013, sur la liste des pays à décoloniser, nous sommes sous l’égide des Nations Unies avec les dernières résolutions qui ont été adoptées qui rappellent notre droit de souveraineté et notre droit de propriétés sur toutes ces ressources. Voilà ce que je veux que les gens comprennent », dit-il.

Oscar Temaru verra-t-il son rêve se concrétiser ? Une nouvelle génération s’impose peu à peu au sein du parti et sa vision pourrait être différente de celle de ses ainés.