Oscar Temaru raille l’appel à l’union des autonomistes

Généralement très entouré pour ses rendez-vous avec la presse, Oscar Temaru s’est présenté seul cette fois pour commenter l’actualité. L’Azerbaïdjan, l’accession à l’indépendance, ou encore le bilan des autonomistes qu’il n’hésite pas à tacler.

« Il ne devait plus y avoir de pauvres. Et c’est ça le combat à mener pour nous tous. Éradiquer la pauvreté de ce pays. Après 50 ans de statut d’autonomie, qu’est-ce qu’on voit ? Tous les jeunes qui sont entre 800 et 900 partirent en France. Il y en a qui reviennent, il y en a qui ne reviennent pas. Il y en a qui se retrouvent sur les trottoirs à Paris. »

Le leader indépendantiste n’hésite pas non plus à railler l’appel à l’union des autonomistes entendu dans les médias.

« Le statut d’autonomie date de 1977. Et qu’est-ce qu’on a remarqué ? La mainmise de l’État de partout. Ce qui sont des compétences territoriales qui viennent des compétences de l’État, etc. Alors, on a l’impression que c’est faire l’union pour l’union pour gagner ces élections. C’est tout. »

L’union des autonomistes non en revanche, l’union avec l’Azerbaïdjan oui. « Aujourd’hui, l’Azerbaïdjan représente les 145 pays membres du NAM. C’est le plus gros rassemblement. Nous avons des pays non-alignés. Ils ne parlent pas uniquement au nom du NAM. C’est au nom de tous ces pays-là. N’oubliez pas non plus que nous avons eu le soutien de 189 pays. Le consensus, la réinscription de notre pays. 189 sur 143, c’est énorme. »

Interrogé enfin sur sa candidature aux municipales, Oscar Temaru a laissé planer le doute : « God only knows« …