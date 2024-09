Affaire radio Tefana : la défense d’Oscar Temaru dénonce « un parquet à la dérive »

L’affaire radio Tefana fait encore parler d’elle, bien qu’Oscar Temaru ait été relaxé définitivement par la Cour de cassation le 18 septembre dernier. L’avocat général Jacques Louvier avait fait parvenir deux jours plus tard à la presse un droit de rectification suite aux propos tenus par la défense d’Oscar Temaru. Des propos auxquels les avocats de l’ancien président de la Polynésie française ont réagi à leur tour : « La défense du Président Oscar Temaru se doit de réagir après les déclarations par voie de presse du parquet général de Papeete qui ‘affirme son impartialité et son indépendance’ et ‘s’érige en faux contre les propos de Me Koubbi’, à la suite de la relaxe du Président Temaru, devenue définitive par décision de la Cour de cassation. S’il est d’abord cocasse –et sur la forme seulement– de noter que la quasi-totalité de ces déclarations est une ‘repompe’ quasi mot à mot d’une allocution du procureur général François Molins prononcée en 2021, il n’en reste pas moins que la défense du Président Temaru ne peut lire, sans réagir, que dans ce dossier, le parquet de Papeete aurait fait preuve d’impartialité, tant il s’est adonné à un catalogue d’irrégularités et de procédures parasites ayant eu pour effet d’empêcher et de contraindre la défense d’un justiciable, désormais définitivement blanchi des accusations portées contre lui, aux termes d’une décennie de procédure ».

Et d’ajouter : « La défense d’Oscar Temaru ne peut dans ces circonstances laisser en l’état les allégations d’impartialité portées par un parquet à la dérive, ainsi qu’il était alors composé : il relève du devoir des avocats d’attirer l’attention du public sur les dysfonctionnements judiciaires. (….) Compte tenu du comportement du parquet, à de multiples reprises dénoncé, adresser à la presse un tel courrier dans une affaire politico financière de la part de l’avocat général Louvier reviendrait à faire une blague à caractère sexuel dans un dossier de viol ».