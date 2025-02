Affaire radio Tefana : 11,6 millions de francs restitués à Oscar Temaru

La chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris vient d’ordonner, ce mardi, la levée de la saisie pénale de 11,6 millions de francs prélevés sur le compte bancaire d’Oscar Temaru en juin 2020, alors que le leader indépendantiste venait de faire appel de sa condamnation pour prise illégale d’intérêts dans l’affaire Radio Tefana. Son conseil Me Gilles Jourdainne a confirmé cet énième rebondissement à TNTV, dans la matinée.

« La Chambre de l’instruction a ordonné la main levée de cette saisie et la restitution des fonds (11,6 millions de francs, ndlr) à M. Temaru, estimant effectivement que cette saisie n’avait pas lieu d’être compte tenu aujourd’hui du fait qu’il n’y a aucune infraction pénale à lui reprocher dans le cadre de l’affaire dite Radio-Téfana, puisqu’il a été définitivement relaxé et donc on a ordonné la main levée de la saisie pénale » , précise-t-il.

« Atteinte aux droits de la défense »

Le conseil rappelle par ailleurs que la procédure diligentée par le parquet avait suscité l’ire du bâtonnier d’alors, Me Benoît Bouyssie. « On était à une période où M. Temaru avait été condamné par le tribunal correctionnel, mais venait de former appel (…) le procureur de la République en poste (Hervé Leroy) avait décidé de diligenter cette procédure (…) en estimant que M. Temaru avait commis une infraction, mais également que les avocats étaient susceptibles d’avoir commis une infraction, de sorte que les avocats de la défense avaient fait l’objet d’auditions par les services d’enquête à la gendarmerie, et cette situation avait provoqué un véritable tollé » .

Autre avocat d’Oscar Temaru, Me David Koubbi estimait en outre que le « ministère public, au travers de cette ‘procédure politique’ » avait « porté atteinte aux droits de la défense » du maire de Faa’a. Une affirmation soutenue par Me Jourdainne. « C’est dans ces conditions que ce dossier avait été mené, ce qui avait provoqué ces réactions en chaîne. Et on s’aperçoit aujourd’hui que par cette décision qui a été rendue, il y a véritablement eu une atteinte aux droits de la défense » , conclut-il.