Législatives 2024 : les imprimeurs ont mis les bouchées doubles pour produire bulletins et professions de foi

Les imprimeurs ont dû s’adapter pour pouvoir répondre aux exigences de la campagne électorale et du scrutin à venir. Dans cette entreprise, un peu plus d’un million de bulletins de vote et 472.000 professions de foi ont été imprimés en se conformant rigoureusement aux directives fixées par le haut-commissariat.

« Il y a les couleurs à respecter. Elles ont été définies lors de la Commission de propagande au cours de laquelle les candidats ont déposé une couleur bien définie. On doit se caler sur ces couleurs, sur les formats des affiches et des bulletins de vote, également, mais aussi sur les polices de caractères qui doivent être lisibles », explique Bruno Paquet, le directeur de production de la société STP Multipress.

Pour que tout soit prêt à temps dans un délai très court, l’entreprise a dû mobiliser une trentaine de salariés. Une véritable course contre-la-montre.

« La difficulté, c’est le temps qui court avec des professions de foi qui doivent être faites et des dépôts de liste qui ont été faits seulement dimanche soir », souligne son directeur général Christophe Chabry, « une fois que les alliances sont faites, chaque parti doit faire ses professions de foi. Ça prend beaucoup de temps et nous, comme on est le dernier maillon de la chaîne, il nous reste le temps qu’il reste, en fait ».

Rahitiarii Vincent, qui occupe le poste de massicotier, a la lourde charge de découper le million de bulletins de vote. « Je m’occupe aussi de tout ce qui est conditionnement avec mon assistante », dit-il.

Une partie des professions de foi et des bulletins de vote sera prochainement expédiée dans les îles, par avions et par bateaux. Le reste sera mis sous pli puis envoyé par courrier dans les foyers.