Avant l’entame de la première journée de la session budgétaire, Oscar Temaru, Antony Géros et Moetai Brotherson ont adressé leurs « vœux de prompt rétablissement » à « l’ami » Edouard Fritch.

Le leader du Tapura a été opéré, dans la nuit de mardi à mercredi, dans un hôpital parisien. « Je ne vais pas dire qu’il va bien, car il est toujours dans la maladie, mais son opération s’est bien passée. Elle a été longue et lourde, mais il semble se remettre très bien, mais tout doucement », a indiqué à TNTV la représentante Tapura, Tepuaraurii Teriitahi.

L’ex-président est désormais en « convalescence » et celle-ci sera « assez longue ». « Il a un mental très fort et, a priori, une bonne constitution physique. On prie beaucoup pour lui. Il nous manque. On est très attachés à notre président » ajoute l’élue qui précise, toutefois, que « le diagnostic n’a pas encore été posé ». « Il a un protocole de soins à suivre. Il faut qu’il prenne le temps pour se rétablir et nous revenir en pleine forme », a-t-elle conclu.