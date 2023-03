Propos antisémites : l’avocat Marc Outin condamné

L’affaire remonte à septembre 2022. Dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, Marc Outin, avocat au barreau de Papeete, se tenait à côté d’un fumoir doté de vitres. Il déclarait alors : “Ce qui est vraiment bien, c’est que tu as le plexiglas (…) Je suis sûr, enfin bon on ne va pas faire de mauvais jeux de mots, à Dachau ça aurait pu les intéresser tellement c’est grand. Je n’en dis pas plus, ça va être très mal pris…“

Une enquête avait été ouverte et une plainte déposée par le représentant de la communauté juive au fenua. Poursuivi du chef “d’injure publique envers un groupe de personnes en raison de son appartenance à une religion déterminée”, M. Outin l’était aussi pour “divulgation d’information personnelle permettant d’identifier ou de localiser une journaliste” de notre rédaction. Alors qu’elle préparait un reportage sur le sujet, il avait publié le numéro de téléphone en appelant son auditoire à la harceler.

Absent du tribunal, il a été condamné à deux mois de prison avec sursis et 500 000 Fcfp d’amende, précise Radio 1. Il devra également verser des dommages et intérêts à notre journaliste ainsi qu’aux partie civiles, notamment l’ancien consul d’Israël en Polynésie et l’Association culturelle et israëlite et sympathisants de Polynésie.