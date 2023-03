Le procès du docteur Theron une nouvelle fois renvoyé

Ce renvoi a été demandé par l’un des avocats de la partie civile qui ne pouvait être présent à l’audience car il assure également la défense d’un jeune homme actuellement jugé aux assises.

Pour rappel, le docteur Theron est accusé d’avoir violenté un clerc d’huissier, en septembre 2021, alors que celui-ci venait lui remettre, à son domicile, une convocation devant le conseil de l’Ordre des médecins. Il aurait, deux jours plus tard, outragé une gendarme venue lui remettre une seconde convocation.

Interrogé à l’issue de la brève audience, ce mardi, Jean-Paul Theron a de nouveau estimé être la cible d’un « procès politique ». « Ce n’est pas un médecin anonyme, c’est un médecin engagé qui a fait de la politique (….) Un médecin qui s’est engagé dès l’âge de 17 ans contre le péril nucléaire aux côtés d’Oscar Temaru », a-t-il déclaré en parlant de lui à la troisième personne. Le leader du Tavini a d’ailleurs fait une apparition au palais de justice pour apporter son soutien au médecin.

Jean-Paul Theron a également déploré une « réponse inappropriée » de la justice à l’égard d’un « médecin soignant qui, effectivement, prescrivait de l’hydroxychloroquine » durant la crise Covid-qui a frappé le Fenua.

Sur le fond, taote Theron reste droit dans ses bottes et conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés : les violences sur le clerc d’huissier et les outrages sur un représentant des forces de l’ordre. Concernant la gendarme, le médecin l’accuse de « faux témoignage » et entend « faire en sorte qu’une plainte soit déposée contre elle ». « Jusqu’à présent j’avais pardonné, mais mes avocats me disent que le pardon n’est pas approprié », a-t-il conclu.