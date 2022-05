Le procès du docteur Théron renvoyé au 26 août

Après avoir été renvoyé au 4 novembre 2021, puis au 3 mars 2022, et enfin au 27 mai faute d’expertise médicale sur le docteur, le procès de Jean-Paul Théron a de nouveau été renvoyé ce jour. Un quatrième renvoi justifié cette fois par “la trêve judiciaire”.

“Taote Théron est candidat aux élections législatives et il est en pleine campagne électorale. Il y a une tradition républicaine qui veut qu’il y ait une trêve judiciaire. C’était le fondement de notre demande. Et par ailleurs, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise puisque le clerc d’huissier qui est partie civile dans ce dossier-là n’a toujours pas été expertisé. Il y a donc une nouvelle expertise qui a été ordonnée, et le tribunal a renvoyé le dossier au 26 août” a précisé maître Stanley Cross, l’avocat du docteur.

Pour rappel, le Dr Théron est poursuivi pour violences contre un clerc d’huissier -qui s’était rendu à son domicile pour lui signifier un dépôt de plainte- ayant entrainé 8 jours d’ITT et pour avoir agressé verbalement des gendarmes, en septembre 2021.

Il sera appelé à comparaître le 26 août prochain.

Par ailleurs, le 24 mars dernier, Jean-Paul Théron a été interdit d’exercice à partir du 15 juin pour trois ans, dont deux avec sursis. Une décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins.