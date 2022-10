Un pêcheur porté disparu à Tubuai

Edit du 18 octobre : les recherches ont été reprises ce mardi matin

L’alerte a été donnée en fin de matinée, et les recherches ont débuté à midi. Sont engagés le JRCC, la gendarmerie, le RSMA, les pompiers et les pêcheurs de l’île. 8 bateaux sont actuellement sur l’eau nous a-t-on indiqué, et depuis 15 heures 30 des plongeurs se sont joints aux recherches.

L’avion, Gardian est arrivé à 16 heures. Le Prairial arrive prochainement sur l’île pour aider aux recherches, qui sont toujours en cours. Elles sont rendues compliquées par la forte houle et le courant, qui frappe actuellement la Polynésie.

En milieu d’après-midi, le navire coque aluminium a été retrouvé sur la barrière de corail, à l’intérieur du lagon, rempli d’eau et vidé de ses équipements. Aucune trace de vie n’a été identifiée à proximité.

À la tombée de la nuit, par mesure de sécurité, le dispositif composé des moyens locaux a été suspendu et remplacé par la participation de la frégate PRAIRIAL des Forces Armées de Polynésie Française, engagé par le JRCC Tahiti en fin d’après-midi, afin de continuer à ratisser la zone.

Les recherches sont actuellement infructueuses. Un nouveau point de situation sera réalisé ce mardi.

Toutes informations permettant de retrouver le pécheur disparu doivent être communiquées immédiatement au JRCC Tahiti, coordonnant l’opération, par téléphone sur le numéro d’urgence 16 (numéro gratuit et prioritaire).