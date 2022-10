Houle et pluie : vigilance sur une partie de la Polynésie

“Cet épisode de forte houle est dû à une dépression qui est née au Sud du Pays et qui s’est décalée vers l’Est. L’anticyclone, par derrière, a pris le relai et a pu donner une impulsion sur le Sud du Pays et qui a pu générer durant le week-end un épisode de fortes houles sur la région de Rapa et qui s’est propagé ensuite sur le Sud Tuamotu et les Gambier. Donc cet épisode est toujours en cours, elle est en phase d’amortissement” indique Angélo Yee King Choi, prévisionniste.

Météo îles Sous-le-Vent

Lundi soir, des passages nuageux sont attendus et à l’origine d’averses pouvant être localement de forte intensité. Mardi, les averses sont accompagnées de grains parfois orageux. De larges éclaircies sont attendues en fin d’après-midi. Mercredi, retour de nombreux amas nuageux porteurs d’averses.

Vent d’Est-Sud-Est à Est faible à modéré.

Mer agitée. Houle longue de secteur Sud de l’ordre de 2 mètres 50 lundi soir, s’amortissant autour de 2 mètres mardi, puis à 1 mètre 50 mercredi.

Météo Tahiti et Moorea

Dans la nuit de lundi à mardi, un temps très nuageux à couvert est attendu. Les averses peuvent être localement de forte intensité sur les côtes Sud et Est, le relief ainsi que sur la presqu’île et sont parfois accompagnées de grains. Un orage peut éclater. Mardi, temps gris avec des averses modérées à localement fortes. Mercredi, alternance d’éclaircies et de passages nuageux. Les averses sont en net retrait. Températures extrêmes prévues : 21 et 29 degrés Celsius.

Vent modéré d’Est à Est-Sud-Est avec des accélérations côtières à 50 kilomètres/heure, voire 60 kilomètres/heure sous grains.

Mer agitée à forte dominée par la houle de secteur Sud de 3 mètres lundi soir. Elle s’atténue de 2 mètres à 2 mètres 50 mardi, puis autour d’1 mètre 50 mercredi.

Météo Tuamotu et Gambier

Mardi et mercredi, les passages nuageux sont nombreux sur les atolls du Centre et de l’Est Tuamotu en occasionnant des averses faibles à modérées. Les amas nuageux porteurs d’averses intéressent aussi le Nord-Ouest Tuamotu. Sur le reste des Tuamotu, les éclaircies sont prédominants.

Vent de secteur Est, faible à modéré sur la moitié Nord de l’archipel, modéré sur la moitié Sud avec des rafales à 50/60 kilomètres/heure sur le Sud-Est Tuamotu-Gambier.

Mer agitée, localement forte au Sud des Tuamotu-Gambier. Lundi soir, la houle longue de Sud-Sud-Ouest atteint 3 mètres 50 sur le quart Sud-Est, autour de 2 mètres 50 / 3 mètres sur le reste des Tuamotu. Cette houle s’amortit autour de 2 mètres 50 mardi, jusqu’à 1 mètre 50 mercredi.

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (par exemple, temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

Vigilance orange : soyez très vigilants, des phénomènes météorologiques dangereux sont prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique et suivez les conseils précisés pour chaque phénomène sur le site www.meteo.pf et les consignes particulières éventuellement émises par le haut-commissariat.

Plus d’infos sur meteo.pf