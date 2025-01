Rétro faits divers 2024 : drames sur les routes, violences intrafamiliales, miracle à la Papenoo

Ce sont les nouvelles les plus consultées et les plus partagées sur les réseaux sociaux, des faits divers dramatiques ont émaillé l’année 2024.

2024 a été une année dramatique sur les routes polynésiennes. De 17 morts en 2017, le bilan s’est aggravé au fil des années pour atteindre 35 morts en 2022, un triste record dépassé en 2024 puisque 39 personnes sont décédées des suites d’accidents, notamment le plus meurtrier de l’année faisant trois victimes à Tevi i Uta, le 21 décembre. Une 40e victime est entre la vie et la mort. Alcool, stupéfiant et vitesse sont les principaux facteurs qui ont mené à ces drames.

Au mois de juillet, un drame peu commun endeuille une famille du fenua. Un jeune homme est tué, écrasé dans sa voiture par la chute d’un arbre à Paofai. Cet évènement tragique conduira à l’élagage et l’abattage de plusieurs arbre autour de l’île de Tahiti.

2024 a également été marqué par des crimes de sang et deux dossiers quasiment similaires. À Papara d’abord, où une querelle entre deux demi-frères éclate suite à des différends familiaux. Ils en viennent aux mains : le plus jeune des deux sort un couteau et poignarde à de nombreuses reprises son aîné. C’est l’auteur des coups mortel qui appelle les secours, qui n’ont pu que constater le décès de la victime.

Quelques semaines après à Paea, une dispute éclate entre deux demi-frères le ton monte très vite et le plus âgé des deux dégaine un couteau pour menacer l’autre. Mais c’est le plus jeune qui prend l’ascendant et frappe à de nombreuses reprise son aîné avec un objet qui reste encore à déterminer, car à l’arrivée des secours, prévenus par un proche, la victime avait été déplacée et nettoyée, tout comme la scène du crime.

Quelques mois auparavant, le corps sans vie d’un jeune garçon avait été retrouvé à flanc de falaise, à Mahina. L’adolescent avait été victime d’un vol et ses agresseurs l’aurait violemment frappé avant de jeter son corps du haut de la falaise. Les agresseurs, deux frères mineurs en avaient après son vélo électrique.

L’océan a également été le théâtre de disparitions : celle d’un skippeur aux Marquises, ou d’une petite fille qui était allée pêcher avec son père à Rimatara. Son corps sans vie a été retrouvé quelques jours après sa disparition.

L’année 2024 a, enfin, connu un fait divers hors du commun avec une fin heureuse. Deux jours après sa disparition dans la vallée de la Papenoo, le chasseur septuagénaire Papa Moarii est repéré par un drone à flanc de falaise. Hélitreuillé et ramené sur la terre ferme sain et sauf.