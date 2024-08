Présence confirmée de la petite fourmi de feu à Huahine et Taha’a

Le Conseil des ministres a déclaré la présence confirmée de la petite fourmi de feu sur les îles de Huahine et de Taha’a, ce mercredi 21 août.

En conséquence, le transport des plants végétaux et parties de plants, des matériaux de construction et des fleurs et feuillages coupés provenant de ces deux îles, devra désormais obligatoirement être soumis à déclaration préalable et contrôle de la Biosécurité.